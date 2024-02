Alexandre Gibim assume Presidência da Pfizer Brasil

A Pfizer acaba de anunciar Alexandre Gibim como o novo presidente da companhia para o Brasil

Com uma carreira de quase 30 anos em companhias multinacionais do setor de saúde, o executivo possui experiência na liderança dos maiores mercados farmacêuticos do mundo, como Estados Unidos, China, Canadá e Brasil, tendo também gerenciado projetos na Austrália, Japão, Taiwan, Rússia, Índia, Coreia e América Latina.

Alexandre Gibim assume a nova posição a partir de 19 de fevereiro de 2024. O executivo vem da Nusano, uma startup de biotecnologia com sede na Califórnia (EUA), onde atuou como Chief Operating Officer e membro do conselho. Antes dessa posição, também trabalhou como Líder da América do Norte na companhia Advanced Accelerator Applications (uma empresa do grupo Novartis) e em funções de responsabilidade crescente também na Novartis (incluindo Gerente Geral de Oncologia para a China, Presidente no Brasil, Gerente Geral de Oncologia e Gerente Geral de Vacinas e Diagnósticos para o Brasil), bem como na Astellas Pharma e Eli Lilly.

Com uma carreira distinta e experiência abrangente na indústria, Alexandre Gibim traz uma visão estratégica e inovadora, bem como uma paixão por impulsionar resultados e promover o desenvolvimento de pessoas e organizações. À frente da operação da Pfizer no Brasil, ele liderará uma organização que trará grandes inovações ao País, como a futura vacina contra o vírus sincicial respiratório, por exemplo.

“Estou extremamente contente por estar de volta ao Brasil, fazendo parte do time Pfizer e contribuindo para a sua missão de proporcionar avanços significativos que verdadeiramente transformam vidas. O Brasil é um país extremamente importante para a companhia mundialmente e temos muito potencial de aumentar nosso impacto positivo junto à população, trabalhando em conjunto com o governo e com a sociedade para prover mais acesso às inovações na área da saúde”, comenta o executivo.

Alexandre Gibim é graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e tem pós-graduação em Vendas e Marketing pela Northwestern University – Kellogg School of Management. O executivo retorna ao Brasil após viver cinco anos no exterior.

