Conheça quatro tipos de alimentos típicos da ceia de Natal que podem ser usados no dia a dia

Todo ano é a mesma coisa: a alegria das festas de final de ano traz quase sempre à rebote a preocupação com a dieta. Os nutricionistas, em geral, são unânimes em fazer a afirmativa que já virou meme: é mais importante se preocupar com o que comemos o ano todo do que com os alimentos consumidos entre o Natal e o Revéillon.



Além da curta distância entre as duas datas festivas, vale ressaltar que nem todos os pratos que vão para a mesa natalina são, necessariamente, vilões. Ao contrário, alguns deles podem e devem ser incorporados à dieta ao longo de todo o ano, já que trazem inúmero benefícios para a saúde.



“O que recomendamos é que a ceia seja um momento de celebração e união ao redor da mesa, porque esse é de fato um dos poderes do alimento. Não precisamos fazer dela um pico de excessos seguido por uma ‘faxina alimentar’. É preciso lembrar que a saúde é nosso maior bem, que deve ser cuidada em todos os dias do ano”, afirma a nutricionista da MedSênior, Giselli Prucoli.



Confira alguns alimentos que merecem estar na mesa o ano inteiro:



Frutas secas e oleaginosas: amêndoas, nozes, castanhas, avelãs, uvas-passas e damascos são onipresentes nas mesas de Natal e Réveillon. Elas são verdadeiras usinas de nutrientes. Nozes, amêndoas e castanha-do-pará são ricas em gorduras mono e poli-insaturadas (as “gorduras boas”), grandes aliadas da saúde cardiovascular.



A castanha-do-pará, aliás, é notável por ser uma das maiores fontes naturais de selênio, um mineral essencial com potente ação antioxidante, que ajuda a proteger as células do corpo.



Já frutas secas como uvas-passas e damasco são fontes concentradas de fibras e potássio, ajudando no bom funcionamento intestinal e na regulação da pressão arterial.



Peru e Chester: além das estrelas da ceia, são opções de proteína magra que superam o frango em algumas características. Têm baixo teor de gordura quando consumidos sem pele. São ricos em vitaminas do complexo B, importantes para o metabolismo e para o sistema nervoso.



Lentilha, grão-de-bico e feijão-fradinho: são ricos em proteínas vegetais, ferro, ácido fólico e, principalmente, em fibras solúveis, que ajudam a controlar os níveis de colesterol e glicose no sangue, sendo fundamentais para a saúde metabólica. A sensação de saciedade prolongada também é um benefício.

Romã: tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e é rica em nutrientes. Protege a saúde cardiovascular e a imunidade, melhora a digestão e a saúde da pele, e pode ajudar na prevenção de doenças.



Frutas em geral: cerejas, pêssegos, uvas, ameixas e abacaxis são aliados da saúde, equilibram as refeições, adicionando vitaminas, minerais e antioxidantes. O abacaxi, por exemplo, contém bromelina, uma enzima que auxilia na digestão de proteínas e possui propriedades anti-inflamatórias. Já as uvas são ricas em resveratrol (principalmente nas uvas escuras), um poderoso antioxidante conhecido por proteger a saúde do coração.

