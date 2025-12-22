Americana registra aumento de 31,6% no saldo de empregos em 2025

Americana registrou um aumento de 31,6% no saldo de empregos gerados entre os meses de janeiro e outubro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. O percentual demonstra que a cidade tem uma economia pujante, bem estruturada e com capacidade de investimento e de oferta de empregos.

Em 2024, foram contabilizadas no período 45.677 contratações e 44.408 demissões, com um saldo positivo de 1.269 empregos formais. Já este ano, foram 40.640 admissões e 38.970 desligamentos, com saldo positivo de 1.670 postos de trabalho criados de janeiro a outubro.

“Esse resultado mostra que Americana está no caminho certo do desenvolvimento econômico. Estamos criando um ambiente seguro, organizado e atrativo para quem quer investir, empreender e gerar empregos. O crescimento no saldo de vagas é reflexo de uma gestão que planeja, dialoga com o setor produtivo e trabalha para fortalecer a economia e melhorar a vida das pessoas”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, lembra que os esforços da administração municipal para estabelecer políticas públicas para atração de empresas e para o auxílio àquelas já instaladas na cidade foram bem-sucedidos. “O aumento no saldo de empregos é resultado de um trabalho contínuo de fortalecimento do ambiente de negócios. Investimos na modernização dos processos, na desburocratização e no apoio às empresas, ao mesmo tempo em que ampliamos ações de qualificação profissional. Essas políticas públicas criam condições para que o setor produtivo cresça e gere mais oportunidades para a população”, ressalta.

