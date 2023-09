Aline Barros e a polêmica do Altas Horas

Aline Barros em mais uma nova polêmica.

A cantora evangélica aparece de cara fechada durante gravação do “Altas Horas” com Gretchen. Acredito que faltou bom senso da globo, porque são publicos diferentes. A globo deveria ter feito a primeira parte do altas horas com Aline Barros e a segunda parte com Gretchen.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Simplesmente Gretchen rebolando ao lado de A. Barros durante a gravação do “Altas Horas”. KkKkkk 🗣️ pic.twitter.com/UaRcfol5XB — Ale Magnos (@alecmagnos) September 1, 2023

A assessoria de impressa da cantora gospel afirmou ao blog do Leo Dias que: “não tem nada haver com nada demais, que Aline é uma pastora evangélica. e apenas teve sua postura reservada em relação a dança. ”

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP