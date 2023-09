O namorado André Luiz Frambach ganhou bela declaração

após estrear a sua mais nova peça teatral, há poucas semanas, e nesta última quinta-feira, 31 de agosto. A agora noiva Larissa Manoela marcou presença no encerramento de ‘O Amor Passou Por Aqui’. Sendo assim, na web, a atriz rasgou altos elogios a sua performance, enfatizando que estava muito orgulhosa do amado.

Dessa forma, por meio dos stories no Instagram, Larissa Manoela compartilhou uma imagem do noivo em cena e escreveu: “Parabéns por essa temporada maravilhosa. Que orgulho de você! Te amo!“. No entanto, logo em seguida, ele retribuiu o carinho da atriz e, claro, agradeceu o apoio que ela tem lhe dado neste momento de sua vida.

“Obrigado por me ajudar sempre a ser mais eu. Mais amor. Mais livre, mais arte, mais estudioso, mais dedicado, mais feliz!!! Eu te amo, meu amor. Obrigado sempre por tudo, te ver com olhinho brilhando enquanto eu tô no palco me dá uma energia inexplicável“, declarou André, ao compartilhar os elogios da amada nos stories.

