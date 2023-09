Inscrições para vôlei de quadra Sumaré começam

Inscrições para aulas de vôlei de quadra começam na segunda (04/09)

A Prefeitura de Sumaré – por meio da Secretaria de Esportes – abriu vagas para inscrição para aulas de vôlei de quadra masculino e feminino. As inscrições são para nascidos de 2008 a 2012 (de 11 a 15 anos), começam na próxima segunda-feira (04/09) e vão até quarta-feira (06/09). As vagas são limitadas.

Os interessados devem comparecer na secretaria do Centro Esportivo, que fica na Rua Sebastião Raposeiro Júnior, 270 – 261.

Documentos necessários:

– RG

– 01 foto 3×4

– comprovante de endereço

Prefeitura de Sumaré nomeia 13 professores nível 1 e 2

A Prefeitura de Sumaré nomeou 13 professores municipais nível 1 e 2 aprovados em concurso público para iniciar suas atividades no quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação. O edital foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (31/08).

A Administração informa que o Departamento de Gestão de Pessoas registrará a posse dos servidores em livro e organizará o prontuário.

A lista com os nomes dos convocados está disponível no link: https://www.sumare.sp.gov.br/Diario.Oficial.php?edicao=todas na edição número 1487 do dia 31/08/2023.

