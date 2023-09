"Encontro Canto Coral Americana" terá 8 grupos no TM

O “Encontro de Canto Coral de Americana”, promovido pela Secretaria

de Cultura e Turismo em comemoração aos 40 anos do Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”, terá a participação de oito grupos da cidade e da região, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O evento será aberto ao público e gratuito, no dia 23 de setembro, das 17h às 20h.

“O Encontro deste ano presta um tributo à notável longevidade do Corda Coral de Americana ‘Maestrina Marília Andrade’, comemorando seus 40 anos de contribuição cultural. Com destaque à dedicação e entrega desse grupo para nossa cidade”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Cada grupo terá até 15 minutos no palco e as apresentações serão acompanhadas por um instrumento musical como teclado, com som de piano, órgão ou cravo; ou de um piano, órgão, violão, violino, cravo, oboé e outros. Todos receberão certificados de participação.

Confira os participantes:

CORAL UNIMED CAMPINAS

Repertório

Peça 1

Nome: O Cantador

Compositor e ou Arranjador: Dori Caymmi e Nelson Motta / Arranjo de Manuel Figueiredo de Abreu

Peça 2

Nome: Paisagem na Janela

Compositor e ou Arranjador: Lô Borges e Fernando Brant / Arranjo de Eduardo Dias Carvalho

Peça 3

Nome: Change the world

Compositor e ou Arranjador: Wayne KirkPatrick / Gordon Kennedy e Tommy Sims / Arr: Mac Huff

CORAL “DA BOCA PRA FORA”

Repertório

Peça 1

Nome: Correnteza

Compositor e ou Arranjador: Tom Jobim / Arranjo de Cláudia Queiroz

Peça 2

Nome: Olha pro céu

Compositor e ou Arranjador: Luiz Gonzaga / Arranjo de Ceumar

Peça 3

Nome: Cirandas

Compositor e ou Arranjador: Lia de Itamaracá / Arranjo de Mawaca

MADRIGAL MAESTRO ANTÔNIO FRAGA

Repertório

Peça 1

Nome: Alguém na Multidão

Compositor e ou Arranjador: Música de Golden Boys / Arranjo de Alexandre Zilahi

Peça 2

Nome: Arrastão

Compositor e ou Arranjador: Música de Edu Lobo / Arranjo de Ana Yara Campo

Peça 3

Nome: Sabiá Lá na Gaiola

Compositor e ou Arranjador: Música de Hervê Cordovil / Arranjo de Gramani

CORAL ÍTALO BRASILEIRO DE AMERICANA

Repertório

Peça 1

Nome: Sapore di Sale

Compositor e ou Arranjador: Gino Paoli

Peça 2

Nome: Como é grande o meu amor por você

Compositor e ou Arranjador: Roberto Carlos

Peça 3

Nome: Me Compare Giacometo

Compositor e ou Arranjador: Tradicional

VOZES BÁRBARAS – CORAL MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D’OESTE

Repertório

Peça 1

Nome: Terceira Margem do Rio

Compositor e ou Arranjador: Caetano Veloso e Milton Nascimento Arr: César Cerasomma

Peça 2

Nome: Time after time

Compositor e ou Arranjador: Cyndi Lauper e Robert Andrew Hyman Arr: Carsten Gerlitz

Peça 3

Nome: Take Me Home, Country Roads

Compositor e ou Arranjador: John Denver

CORO SANTO ANTÔNIO DE AMERICANA

Repertório

Peça 1

Nome: Chuva de prata

Compositor e ou Arranjador: Ed Wilson/ Ronaldo Bastos

Peça 2

Nome: Cuitelinho

Compositor e ou Arranjador: Folclore do Mato Grosso, Arruda Eduardo M. de Carvalho

Peça 3

Nome: Aleluia

Compositor e ou Arranjador: Leonardo Cohen

CORAL EN’CANTO DAS ARTES

Repertório

Peça 1

Nome: Vira Virou

Compositor e ou Arranjador: Kleiton e Kledir / Arranjo de José Pedro Boésio

Peça 2

Nome: Berimbau

Compositor e ou Arranjador: Vinícius de Moraes e Baden Powell / Arranjo de Arlindo Teixeira

Peça 3

Nome: Conversa de Botequim

Compositor e ou Arranjador: Noel Rosa, Vandico e Francisco Alves / Arranjo de Esmeralda Ruzanowsky

CORAL VOCALIS

Repertório

Peça 1

Nome: Cio da terra

Compositor e ou Arranjador: Milton Nascimento

Peça 2

Nome: Prece ao vento

Compositor e ou Arranjador: Evaldo Golveia arranjo Gilvan Rocha

Peça 3

Nome: Desculpe o auê

Compositor e ou Arranjador: Rita Lee e Roberto de Carvalho arranjo Adilson Gombradi

Corda Coral – 40 anos



O Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade” iniciou suas atividades em abril de 1983, reunindo pessoas que tinham em comum a paixão pelo canto coral. Mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, atualmente está sob a regência de Ana Paula Rotger.

Ao longo de quatro décadas, o grupo já se apresentou em grandes eventos culturais ao lado da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e da Banda Municipal de Americana, além da participação do Mapa Cultural Paulista e em encontros e festivais de canto coral no Brasil e até no exterior.

