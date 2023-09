Andava na linha e foi atropelado pelo trem em Americana

Um homem que andava na linha do trem acabou

atropelado em Americana. O caso aconteceu no jardim Guanabara. O homem de 43 anos circulava no trecho interno da linha para cortar caminho e não percebeu a vinda da locomotiva. Ele foi arremessado para longe com o choque. A batida aconteceu no final da tarde, por volta das 18h.

O choque aconteceu no trecho da linha que fica próximo ao ecoponto do bairro Guanabara, já se aproximando da ponte sobre o rio Piracicaba.

O homem foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros sem ferimentos mais graves. Ele foi levado para o Hospital Municipal da cidade e não corre risco de perder a vida.

