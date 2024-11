Setembro registrou alta de 2,9% na busca dos brasileiros por recursos financeiros, em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa é a terceira alta em 2024 até agora, de acordo com o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. Confira no gráfico abaixo os dados dos últimos 12 meses:

“Apesar do aumento na demanda por crédito em setembro, é importante considerar o contexto econômico atual, marcado por altas taxas de juros e inflação. Esses fatores podem estar pressionando os consumidores a buscarem mais crédito para cobrir despesas e manter o poder de compra Alta na busca do consumidor por crédito em 23 Unidades Federativas”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Ainda segundo o indicador, a tendência de alta foi identificada em 23 Unidades Federativas (UFs), com destaque para o Amapá com o maior aumento (26,5%), seguido pelo Amazonas (19,1%) e Pará (12,3%). O Distrito Federal registrou o maior tombo (-10,6%). Veja o levantamento completo a seguir:

Alta em todas as faixas de renda Em setembro, a busca por crédito aumentou em todas as faixas de renda dos consumidores. Para aqueles que recebem até R$ 500 mensais, a variação anual foi de 1,4%, enquanto todas as outras faixas de renda, de R$ 500 a mais de R$ 10.000 por mês, apresentaram um crescimento uniforme de 3,1%. Confira as informações completas na tabela abaixo: