Câmara homenageia funcionários públicos na terça-feira (12)

A Câmara barbarense promove, na próxima terça-feira (12 de novembro), a partir das 19h, no plenário Dr. Tancredo Neves, na Casa de Leis, sessão solene em homenagem a 15 servidores municipais com o Título de Funcionário Público do Ano. O evento é aberto ao público e será transmitido, ao vivo, pelo site oficial da Câmara e pelas páginas do Legislativo nas redes socais.

Título na Câmara

O Título de Funcionário Público do Ano, instituído pelo Decreto Legislativo nº 02/2014, tem o objetivo de homenagear os funcionários públicos municipais, ativos e inativos, em razão de mérito, devido à iniciativa, à produtividade e à dedicação ao serviço público, contemplando uma indicação por parlamentar.

Este ano, serão homenageados os seguintes funcionários municipais: Cláudio Antonio Raymundo Jr. (indicado pelo vereador Carlos Fontes), Patrícia Isabel Benhame (indicada pelo vereador Celso Ávila), Gislaine Rosa Franco (indicada pelo vereador Reinaldo Casimiro), Marta de Fátima Camargo Pedroso (indicada pelo vereador Tikinho TK), Willian Ricardo Mendes Martins (indicado pelo vereador Careca do Esporte), Eduardo César Nascimento Ferreira (indicado pelo vereador Arnaldo Alves), Alessandra Rosa Zanfrilli (indicada pelo vereador Eliel Miranda), Otávio Sérgio Armelin (indicado pelo vereador Juca Bortolucci), Marcos Alexandre Nazato (indicado pelo vereador Isac Sorrillo),

Clóvis Victor Magalhães Santos (indicado pelo vereador Paulo Monaro), Valéria Aparecida Ribeiro da Silva (Nilson Araújo), Liciane Aparecida Benedito (indicada pelo vereador Carlão Motorista), Valdemir Nascimento da Silva (indicado pelo vereador Bachin Jr.), Roberval Aparecido Jerônimo Cardoso (indicado pelo vereador Kifú) e Eliane Aparecida Stradioto de Andrade (indicada pela vereadora Kátia Ferrari).

