Alto custo do azeite: conheça as alternativas do mercado

Aquecimento global, altas temperaturas na Espanha, baixa produção na Itália, guerra na Ucrânia e novos consumidores os principais motivos pela elevação no valor do azeite de oliva.

De acordo com o IPCA (Indice de Preços ao Consumidor Amplo), o produto ficou 37% mais caro em 2023.

Para Pedro De Marchi Calazans, diretor comercial da Selecionados Uniagro, empresa líder na importação e distribuição de azeites no Brasil, as altas temperaturas na Espanha, maior produtor de azeite, respondendo por cerca de 60% do consumo mundial, impactaram o preço mundialmente.

Com um processo de seleção rigoroso e uma vasta gama de fornecedores ao redor do mundo, a Selecionados Uniagro tem buscado alternativas para levar azeite de qualidade à mesa do consumidor brasileiro por um valor mais competitivo. “Com parceiros na Tunísia, Argentina e Chile estamos conseguindo driblar a crise e manter nosso compromisso com a qualidade e autenticidade dos nossos produtos”, explica.

“O brasileiro é apaixonado por azeite, um dos maiores consumidores no mundo, mas a produção no Brasil ainda é muito pequena, representa 1% do consumo. Atentos a esta demanda, a Selecionados Uniagro especializou-se em selecionar o que é melhor no mercado de azeites. Estamos atentos aos mercados, pesquisas e acompanhamos o cenário mundial diariamente.”, afirma Calazans.

Prova disso é o amplo portfólio de azeites oferecido pela empresa: orgânicos, extra-virgem, trufados, aromáticos. “A busca pelas melhores práticas de produção e manejo é o que norteia nosso trabalho. Nossos azeites surpreendem o paladar”, conclui Pedro.

Pioneira na importação de alimentos saudáveis, somando 31 anos de história, a Selecionados Uniagro também comercializa frutas secas, atomatados, conservas, condimentos, snacks, entre outros produtos.

Apesar do cenário, Pedro Calazans acredita que se as condições climáticas forem mais positivas na próxima temporada de primavera e verão na Europa há expectativa para que os preços baixem ainda este ano.

Sobre

A|Selecionados Uniagro, ao longo dos seus 31 anos no mercado, carrega no seu DNA uma empresa familiar, na terceira geração, valorizando a origem e procedência dos produtos, a produção orgânica e a sustentabilidade.

Hoje, a empresa atua em três linhas, são elas: Uniagro Gourmet (passata, azeitonas e cogumelos); Uniagro Monde (uma perfeita seleção de azeites, óleos, acetos, vinagres e glazés) e Uniagro Equilíbrio (nuts, frutas secas, granolas e snacks saudáveis). Em seu portifólio, também conta com a Linha Feliz, que se destaca por suas embalagens coloridas e opções de produtos mais acessíveis.