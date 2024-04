O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, na manhã desta terça-feira (23), o projeto “Conheça o DAE” com alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Benedicta Aranha de Oliveira Lino – BAOL, do bairro 31 de Março.

Os estudantes puderam conhecer de perto os trabalhos da Autarquia, como a reservação de água bruta, a captação, o tratamento e distribuição e, por fim, como é feito o tratamento do esgoto, visitando, respectivamente, um dos três mananciais do município, a represa São Luiz, a Estação Elevatória Santa Alice (Represinha), a Estação de Tratamento de Água (ETA II) e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Toledos II).

Este foi o segundo dos seis encontros do projeto programados para este ano, tendo o primeiro realizado no mês passado com novos servidores concursados e estagiários do Departamento.

O “Conheça o DAE” é coordenado pelas Diretorias de Gestão Ambiental e de Gestão de Recursos Hídricos, cujo objetivo é levar conhecimento e prestar contas sobre as ações de melhorias constantes que o DAE barbarense executa nos serviços de água, esgotamento sanitário e de preservação das nascentes, mananciais e matas ciliares.