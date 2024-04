Programar uma viagem para Monte Verde com a família, amigos ou em clima de romance nos meses de outono, certamente, é uma oportunidade para descansar, curtir novas experiências e registrar momentos inesquecíveis.

Neste período, já com termômetros em queda livre, dá para aproveitar com mais tranquilidade os passeios, pontos turísticos, atividades de ecoaventura e tudo o que o destino tem de melhor. Incluindo a hospedagem em hotéis incríveis que tornarão sua viagem ainda mais especial.

Dois refúgios de Monte Verde oferecem uma combinação de hotelaria requintada, integração com a natureza e experiências exclusivas para diferentes perfis de viajantes:

Kuriuwa Hotel

Romântico e exclusivo, o Kuriuwa Hotel é voltado para os casais que curtem a imersão na natureza, muito conforto e momentos intimistas. Privacidade é a palavra de ordem no hotel. São apenas 17 acomodações divididas entre “Moradas”, no alto da Serra da Mantiqueira, a 1.780 metros de altitude.

Com ambientes que variam de 65 m² a 130 m² elas são únicas no design, na decoração e até na composição do que é ofereci­do aos hóspedes. Além de garantir a privacidade, a distribuição das habitações pela propriedade foi planejada para causar o menor impacto possível ao meio ambiente e à mata nativa.

Internamente todas são equipadas com salas de estar, banheiras de hidromassagem, lareiras, aquecimento nos quartos e banheiros, camas divinas e edredons fofinhos, entre outras comodidades. Algumas dispõem de grandes varandas com lareira externa, piscina ou ofurô e sauna privativa, além de deck envidraçado de onde se pode contemplar o verde nativo ou um incrível pôr do sol.

Os hóspedes podem acessar a casa sede, cercada por araucárias centenárias, que abriga a belíssima sala de estar, o bar e o restaurante panorâmico. A linda lareira central e um convidativo lounge completam o aconchego para curtir o clima frio da montanha em grande estilo.

Espaço fitness e spa com salas duplas de massagens, sauna seca e ofurô, complementam os momentos de relaxamento e bem-estar do casal. Além da linda piscina, que tem uma área de hidromassagem ao centro com água aquecida e vista imperdível da mata nativa.

O Kuriuwa fica a cerca de 700 metros da trilha que leva à Pedra Redonda, um dos principais pontos turísticos de Monte Verde, a quase 2 mil metros de altitude. Vale a caminhada para admirar uma paisagem de 360° do horizonte – um espetáculo inesquecível!

Mirante da Colyna Hotel & Spa

Este é um dos mais sofisticados e charmosos hotéis de serra do Brasil e um dos lugares mais desejados para se hospedar em Monte Verde. Em meio a araucárias centenárias e instalado a 1.650 metros de altitude, de qualquer lugar do hotel a vista privilegiada para as montanhas e a natureza ao redor é linda!

O hotel boutique conta com 42 habitações, divididas entre chalés e lofts, além de uma excelente estrutura de lazer, com duas piscinas, quadras de tênis, salas de jogos, trilhas, espaços contemplativos, restaurante e spa.

Os chalés, cercados por jardins e a mata nativa, oferecem privacidade, espaços generosos, decoração exclusiva e o charme das cabanas de montanha. Todos possuem lareira, calefação, cama king size e hidromassagem entre os itens de conforto.

Os lofts também são incríveis. Todos com varanda, decoração premiada, uma charmosa lareira e hidromassagem dupla integrada ao ambiente com vista para as montanhas. As imensas camas são um convite ao descanso. Salas de banho com dois chuveiros, amenities sustentáveis, aquecedor de tolhas, pias individuais e um ótimo secador de cabelos estão entre os itens de conforto disponíveis na habitação.

O hotel se diferencia por oferecer diversificadas opções de lazer. Entre elas, a piscina aquecida de borda infinita, abrigada num imenso espaço envidraçado com vista para as montanhas e água ozonizada que, no friozinho serrano, proporciona um delicioso relaxamento. No mesmo espaço ficam a sauna integrada à piscina e, para quem não quer ficar parado, uma academia completa.

O Restaurante Mirante, por sua vez, é outro ponto alto do hotel. Além do cardápio primoroso, suas paredes envidraçadas, do chão ao teto, proporcionam uma vista panorâmica para a natureza ao redor, tornando a experiência gastronômica ainda mais prazerosa. O local já se tornou um point em Monte Verde, por atender também turistas do destino, tanto no almoço quanto no jantar.

Na área externa, pode-se aproveitar experiências em espaços meditativos, ouvir o som dos pássaros ao entardecer ou caminhar por trilhas ecológicas sinalizadas.

Também há muito o que fazer em Monte Verde e, para facilitar, os hóspedes contam com informações e dicas turísticas na recepção do hotel.