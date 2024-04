O humor volta ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, nesta sexta-feira (26), com o stand-up “Tarja Preta – Uma Comédia Pedagógica”, com Diogo Almeida. Serão duas sessões: às 19h30 e às 21h30.

O novo show de Diogo Almeida traz um texto que apresenta as peripécias dos professores que precisam enfrentar salas de aula lotadas e ainda manter a sanidade. Para isso, recorrem a terapias, tratamentos alternativos e outros métodos nada convencionais. Com novas histórias e personagens, o humorista traz luz a um tema de grande importância, que é a saúde mental na área da educação.

“Com milhões de seguidores nas redes sociais, o comediante Diogo Almeida nos apresenta um humor diferente, que vale a pena conhecer”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 140 e podem ser adquiridos na bilheteria ou no site www.entravip.com.br. A bilheteria funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. O telefone para mais informações é (19) 3461-3045.