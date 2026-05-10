Estudantes da rede municipal receberam premiações em olimpíadas em matemática e educação financeira

A educação pública de Sumaré teve destaque na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), com alunos da rede municipal conquistando medalhas nacionais, estaduais e menções honrosas.

A cerimônia de premiação ocorreu durante o Seminário Matemática Sem Fronteiras 2025, realizado no Anfiteatro de Nova Veneza, reunindo estudantes, professores, gestores e autoridades municipais.

Entre os destaques da premiação está o aluno Heitor Franchetti Amaral, da EMEF Antônio Palioto, que conquistou medalha de ouro nacional, alcançando o 6º lugar geral no país, além do ouro estadual e da liderança no ranking estadual. Outro resultado expressivo foi o da estudante Melissa Bérgamo Santos, da EMEF José de Anchieta, premiada com prata nacional e ouro estadual.

Além das medalhas nacionais e estaduais, dezenas de estudantes das escolas municipais Antônio Palioto, José de Anchieta e Leandro Franceschini receberam menções honrosas e reconhecimentos pelo desempenho nas provas da olimpíada, abrangendo alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Evento

O evento também homenageou professores e coordenadores que atuaram diretamente na preparação dos estudantes.

Durante o seminário, os participantes acompanharam a palestra “Além dos Números: A Matemática, as decisões e o futuro com Inteligência Artificial”, ministrada pela professora Márcia Cristina Duarte Araújo, especialista em ensino e aprendizagem da matemática.

O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, destacou que os resultados refletem um trabalho contínuo desenvolvido nas escolas da rede municipal. “Essas conquistas demonstram o potencial dos nossos alunos e o comprometimento dos professores e equipes pedagógicas”, afirmou.

Além da OBMEP, alunos da EMEF Antônio Palioto também obtiveram resultados expressivos em outras competições acadêmicas, como a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (OIMSF) e a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF), ampliando o reconhecimento da rede municipal em iniciativas voltadas ao conhecimento, à matemática e à educação financeira.