Nossa cidade começa a viver com o seu centro comercial mais alegre!

Está em fase final, o novo centro comercial, construído exatamente no local onde por anos, funcionou a “antiga sede centro do Esporte Clube Barbarense”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A cidade esperou por quase 50 anos para ver aquele espaço, a cem metros da Igreja Matriz, voltar a ter vida. Foram décadas…

A história começa em 16 de dezembro de 1933, quando a sede centro do E.C. Barbarense foi inaugurada naquele local – esquina das ruas Dona Margarida com General Câmara.

Para a construção do Magnífico Palacete, como era chamado aquele prédio, exatamente no local onde hoje está erguido um novo empreendimento comercial, foi necessária a participação de muita gente.

Sua construção era uma obra exuberante! Um prédio lindo, com portas e janelas em estilo romano, imponente para uma cidade de 23 mil habitantes.

Aí entra uma figura marcante, que resolveu intervir: o Coronel Luiz Alves, conhecidíssimo entre os barbarenses, proprietário da Usina Santa Bárbara, de presença forte na comunidade.

Ele fez um gesto que atravessou gerações, segundo relatos do meu amigo o historiador Antonio Carlos Angolini: doou o terreno, os tijolos e as telhas para a construção do que viria a ser a sede própria do Esporte Clube Barbarense.

Em 1942, nove anos depois de sua inauguração, a antiga cancha de bochas que existia ao lado, deu lugar a um grande salão de eventos.

Nesse salão, construído em linhas retas, contrastando com o Magnífico Palacete, aconteceram muitos eventos que marcaram a vida de nossa cidade.

Bailes de Formaturas, Bailes das Debutantes, Reveillons, animados Carnavais, aniversários, além de se reunirem ali, o Rotary Club, o Lions Clube e o Clube dos Limparianos.

Muitas decisões importantes para a cidade aconteceram ali.

Nossa Santa Casa de Misericórdia nasceu de reuniões embrionárias que aconteceram na sede centro do E. C. Barbarense. A TEBASA, nossa primeira empresa de telefonia, teve sua origem numa reunião acontecida ali.

O tempo passou, e com a necessidade de uma sede campo, o E.C. Barbarense construiu sua sede atual, nos altos da Av. Monte Castelo, hoje um imponente espaço cultural e esportivo de nossa cidade.

A sede centro então, começou a ficar desativada e acabou sendo vendida para a empresa de construção civil, RONIZAN, que pretendia construir ali um edifício e que teve seu início, mas que logo foi abortado, deixando as estruturas paradas praticamente no andar térreo.

Passaram-se os anos. Décadas!

Gerações de barbarenses acostumaram-se a ver aquele “esqueleto” de concreto, inerte, bem no centro da cidade.

O imóvel, com a infraestrutura parada no 1º andar, foi vendido pela RONIZAN à empresa barbarense dos irmãos Covolan, e que recentemente o vendeu para a empresa SBO Empreendimentos Imobiliários, de dois empresários de São Paulo, que atuam em empreendimentos como “shoppings”.

Assim, surge um novo centro comercial e gastronômico em nossa cidade, naquele local, de tantas histórias – esquina das Ruas General Câmara com Dona Margarida.

O prédio tem 2.500 m² de construção, com estacionamento no subsolo, e lojas no térreo. O primeiro andar será reservado a área gastronômica, com uma visão panorâmica.

Viva a antiga sede

Nossa cidade, com seu crescimento vertiginoso nos últimos anos, tem atraído a atenção de empresários, que resolvem investir em nossa cidade.

Uma iniciativa privada, de empresários de fora, que enche de alegria a todos nós barbarenses.

Leia + sobre política regional