Raimundo Nonato Portela saiu de Americana no começo da semana para visitar a mãe neste dia das mães. Ele partiu rumo ao Ceará mas acabou morrendo neste domingo, antes de terminar a viagem.

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Raimundo Nonato sofreu um acidente de moto e perdeu a vida no local. Ele morava no Jardim Brasil e vai ser velado no mesmo Ceará onde moram os pais.

O acidente aconteceu já na madrugada deste domingo. O velório acontece esta segunda na cidade de Tamboril.

Saiu e talvez não voltasse mais

Raimundo Nonato teria dito a amigos de Americana que talvez não voltasse mais a morar na cidade.

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