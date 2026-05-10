O Palmeiras saiu atrás mas conseguiu um empate ainda no primeiro tempo na partida contra o Remo na tarde noite deste domingo em Belém do Pará. O jogo foi atrasado em mais de 1 hora por conta da intensa chuva que caiu na capital paraense.

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O time da casa saiu na frente logo no primeiro minuto da partida com Alef. Ele recebeu a bola na entrada da área e chutou no canto do goleiro. O empate do Verdão veio com o atacante Sosa, também na primeira etapa.

Palmeiras defende a liderança do Campeonato Brasileiro e quer terminar a fase antes da Copa do Mundo na ponta do torneio.

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