Trabalho da Prefeitura visa contribuir com organização do fluxo do tráfego ao Viaduto da Vila Real, melhora na visibilidade e na travessia de pedestres

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As vias de acesso no entorno ao Viaduto da Vila Real, obra inaugurada recentemente, receberam, na madrugada desta quarta-feira (06/05), a implantação e o reforço na pintura de sinalização de solo.

O serviço, realizado por equipes da Prefeitura de Hortolândia, é mais um trabalho que tem o objetivo de organizar o trânsito para o motorista que pretende entrar no dispositivo, organizando o fluxo do tráfego e contribuindo com a visibilidade de todos e a travessia dos pedestres. Entre a avenida São Francisco de Assis, na Vila Real e a rotatória da rua Argolino de Moraes, na região central, foram pintadas lombofaixa, faixa dupla amarela e pintura de faixa de pedestres.

SEGURANÇA VIÁRIA nas vias

Além do reforço da sinalização de solo, para salvar vidas no trânsito, a Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres, reforço na sinalização, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Além disso, acontecem, periodicamente, investimentos na malha cicloviária.

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