O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2 na noite deste domingo e conseguiu sair do z 4 do Campeonato Brasileiro. O jogo foi bastante movimentado com dois gols bizarros do São Paulo em falhas dos zagueiros do alvinegro.
Raniele abriu o placar no início da partida, dando alento ao Timão.
Empate e confusão – Após o gol de Luciano, aos 40 minutos da primeira metade, o tempo fechou e o duelo ficou paralisado em razão de agressão a Calleri e gesto obsceno de Bobadilla.
Tudo começou na comemoração do gol. Luciano, que recebeu uma assistência do companheiro paraguaio, que roubou a bola de Raniele, foi comemorar próximo à bandeira de escanteio. Ele não chutou como fez em outras oportunidades. Mesmo assim, foi intensamente vaiado pela torcida. Outros são-paulinos chegaram para abraçá-lo, quando Calleri acabou sendo atingido por dois objetos.
O segundo tempo do alvinegro foi bastante convincente com Atuação forte dos laterais e meias.
O Corinthians voltou para o segundo tempo bastante acelerado e logo abriu grande vantagem. O lateral Matheuzinho fez grande jogada pela direita, aproveitou que o lateral escorregou e fuzilou para o gol. Na sequência, Breno Bidon chutou no canto do goleiro e deixou o jogo mais tranquilo para os mandantes.
O gol que voltou a por fogo no jogo foi novo lance bizarro. Cobrança de escanteio do São Paulo na pequena área e o Matheuzinho teve a infelicidade de, sozinho, jogar contra a própria rede.
Corinthians agora na Copa do Brasil
Agora é a vez do Corinthians defender a vaga na Copa do Brasil em jogo no meio da semana.
