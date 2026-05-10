A Câmara Municipal CM de Americana recebeu na quarta-feira (6) a visita de um grupo de 25 atiradores do Tiro de Guerra 02-045 de Americana, acompanhados do chefe de instrução 1º Sargento Agnaldo Timoteo Domingos e do instrutor 1º Sargento Eudes Lopes Miranda.

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Os atiradores foram recepcionados pela equipe de Cerimonial da Câmara e realizaram uma visita guiada. Eles aprenderam sobre a história de Americana e do legislativo municipal, conversaram com vereadores sobre as funções dos parlamentares e receberam informações sobre o funcionamento dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de conhecer as dependências do Paço 15 de Janeiro.

Visita à CM

Essa foi a primeira visita à Câmara realizada por uma turma do Tiro de Guerra 02-045, que participa anualmente da entrega do prêmio Atirador Destaque do Ano, homenagem entregue pela Câmara ao atirador que mais se destacou durante o ano de instrução.

“Faz parte do exercício da cidadania conhecer os poderes legislativo, executivo e judiciário para saber como cobrar das autoridades soluções para os problemas da sociedade. Para nós do Tiro de Guerra essa visita foi muito enriquecedora e irá somar muito na formação cidadã dos nossos atiradores”, comentou o chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-045, 1º Sargento Agnaldo Timoteo Domingos.

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