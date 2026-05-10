O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio de sua equipe operacional, iniciou na última segunda-feira (4) uma importante obra de readequação da rede coletora de esgoto. A melhoria tem como objetivo otimizar o sistema de saneamento que atende parte da região central do município, além dos bairros Vila Boldrin e Vila Linópolis.

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Os trabalhos estão concentrados na rotatória que interliga as avenidas Corifeu de Azevedo Marques e Andrea Aparecida Inácio. A intervenção consiste na instalação de 60 metros de novos tubos de esgoto, substituindo a rede antiga que já não comportava o grande volume gerado na região. A obra contou também com a construção de um novo Poço de Visita (PV), com três metros de profundidade, estrutura essencial para inspeção e manutenção da rede.

Serviços do DAE

Devido à alta complexidade técnica exigida no local, a previsão é que os serviços se estendam ao longo desta próxima semana. O subsolo da rotatória já abriga outras infraestruturas importantes, como redes de distribuição de água e galerias de águas pluviais, o que exige cautela e precisão redobrada da equipe do DAE durante as escavações e o assentamento da nova tubulação.

A readequação é fundamental para garantir o fluxo correto e seguro dos efluentes. Todo o esgoto coletado por esta rede na região é afastado e bombeado para o devido tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Toledos I, localizada nas proximidades do Jardim Conceição.

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