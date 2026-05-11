O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 120 vagas de emprego disponíveis. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO no PAT
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria Temporário – Sem Experiência 30
Assistente Administrativo – Sem Experiência 1
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 1
Conferente de Carga e Descarga Temporário – Sem Experiência 20
Cozinheiro Geral – Sem Experiência 1
Cozinheiro Hospitalar – Sem Experiência 1
Eletricista de Instalações – Com Experiência 1
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais – Com Experiência 1
Instalador de Painéis – Com Experiência 3
Jardineiro – Com Experiência 2
Mecânico Eletricista de Automóveis – Com Experiência 1
Operador de Inspeção de Qualidade – Sem Experiência 1
Rebarbador de Metal – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 1
Vendedor Porta a Porta – Com Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Contabilidade 2
Estágio em Engenharias 4
Estágio em Farmácia 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio em Educação Física 1
Estágio Técnico em Segurança 1
Estágio para Ensino Médio 11
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 23
Arco Comércio e Varejo 1
Arco Produção 2
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