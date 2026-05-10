O ex vereador e segundo colocado nas eleições 2022 1024 Dr José ciceroneou o pré-candidato a deputado estadual Franco Sardelli (PL) em evento dos Vicentinos na noite desta sexta-feira em Santa Bárbara.

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O evento reuniu boa parte da elite econômica e social da cidade, com a presença de outros políticos também.

Depois de se aproximar de outros nomes da cidade, Franco fechou no ano passado com Dr. José. Em 2022, o médico obteve mais de 20.000 votos para deputado estadual na cidade e era cotadíssimo para ser candidato esse ano.

Dr Jose, Franco e focos

Franco parte para sua 1a eleição com o apoio do pai prefeito e ex-deputado. Já Dr. José buscará em 2028 pela terceira vez ser o prefeito da cidade. Ele repete o modelo adotado pelos americanenses Maria Giovana (PDT) e Vanderlei Macris (PSD) que estão se preservando para serem candidatos a prefeito em 2028 na sucessão de Chico Sardelli (PL).

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