Uma tragédia envolvendo 2 guardas municipais de Campinas foi registrada este sábado. O caso foi registrado como mais um feminicídio na cidade. Os dois eram recém-casados e ele se entregou após assassinar a esposa.

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Najyla, de 34 anos, foi vítima de um feminicídio na noite deste sábado (9) na Rua Chiquinha Gonzaga, no bairro Dic IV, em Campinas. O principal suspeito é o marido dela, o também GCM Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos.

Najyla foi atingida por disparos de arma de fogo e chegou a receber atendimento do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Najyla e Daniel teriam se casado neste mesmo sábado, horas antes do crime. As causas do feminicídio ainda serão apuradas pela polícia.

A Guarda Municipal de Campinas

informou que o próprio agente acionou a corporação e foi conduzido à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

“A Guarda Municipal lamenta profundamente o fato e reafirma seu compromisso com o combate a qualquer forma de violência. A Corregedoria da GM acompanha o caso para instaurar procedimentos administrativos e disciplinares cabíveis para apurar a conduta do agente. A corporação colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil e permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários”, disse através de nota.

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