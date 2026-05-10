Com o Palmeiras muito dominante na década em todo o futebol brasileiro ao lado do Flamengo, Corinthians e São Paulo buscam um lugar ao sol no futebol nacional.
As 2 equipes se enfrentam hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro. O Timão precisa fugir da zona do rebaixamento E o Tricolor precisa encaixar sequência de vitórias no nacional.
O clássico Majestoso entre Corinthians e São Paulo acontece hoje, 10 de maio de 2026, às 18h30, na Neo Química Arena.
A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente equipes em situações opostas: o Corinthians tenta sair da zona de rebaixamento, enquanto o São Paulo briga para se manter no G-4.
E o Palmeiras
O Palmeiras joga hoje, domingo, 10 de maio de 2026, contra o Remo. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
⚽ Informações do Jogo
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)
- Onde assistir: TV Globo (aberta), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube)
