A Novo Nordisk, líder global em saúde, reforça sua estratégia de ampliação de acesso ao anunciar novas condições especiais de preço para Wegovy® 2,4 mg (semaglutida injetável), com o objetivo de apoiar o paciente no início e na manutenção do tratamento para perda de peso.

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De 11 a 31 de maio de 2026, com possibilidade de extensão do prazo, os pacientes poderão adquirir três canetas de Wegovy® 2,4 mg (semaglutida injetável) pagando por apenas duas unidades, o que equivale a um desconto superior a 30% no custo do tratamento. Para aderir ao combo, é necessário que o paciente tenha prescrição médica para três unidades de 2,4 mg de Wegovy®. O paciente também precisa estar cadastrado no NovoDia, programa de suporte da Novo Nordisk, e realizar a compra diretamente no e-commerce ou nas lojas físicas das redes credenciadas.

Wegovy ‘mais potente’ aprovado

No início de maio, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realizou a aprovação da nova dosagem de Wegovy® 7,2 mg no Brasil, que demonstrou perda de peso de 25% em 1 a cada 3 pacientes e perda de peso média de 21% segundo o estudo STEP UP.¹ A nova dosagem aprovada de 7,2 mg deve ser aplicada com três injeções de 2,4 mg no mesmo dia, uma vez por semana, conforme orientação médica.

“A Novo Nordisk tem o compromisso de liderar a inovação em medicamentos para obesidade e perda de peso para assegurar uma melhor qualidade de vida para a população. Quando um profissional de saúde prescreve Wegovy® a quem vai se beneficiar do tratamento, esse pode ser o impulso inicial para ajudar a pessoa a controlar o peso e adotar hábitos mais saudáveis, melhorar a alimentação, e estar mais disposta a praticar atividade física, ajudando a alcançar os resultados desejados”, explica Allan Finkel, General Manager da Novo Nordisk no Brasil.



A ação integra uma estratégia mais ampla de ampliação de acesso. Em março de 2026, a Novo Nordisk anunciou uma política de preço para apoiar o início do tratamento para perda de peso ao oferecer a caneta inicial de Wegovy® (apresentação de 0,25 mg) sem custo, desde que prescrita em conjunto com a dose de tratamento indicada pelo profissional de saúde. A condição é válida até o final de maio e enquanto durarem os estoques.

Nova política de preços para Rybelsus® (semaglutida oral)

A Novo Nordisk também desenvolveu mecanismos para apoiar o paciente na compra de Rybelsus® (semaglutida oral). Na compra de duas caixas de qualquer dosagem de Rybelsus® (3 mg, 7 mg ou 14 mg), o custo mensal do tratamento sai por R$ 565,00 (e-commerce) ou R$ 615,00 (em lojas físicas). A condição é por tempo ilimitado.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa líder global em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, inspirados pela nossa história centenária relacionada ao diabetes. Fazemos isso sendo pioneiros em descobertas científicas, expandindo acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, até mesmo, curar doenças.

A Novo Nordisk emprega mais de 78.500 mil pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em cerca de 170 nações. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários. Está presente em dois estados, com um escritório administrativo em São Paulo (SP) e um site produtivo em Montes Claros (MG).

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