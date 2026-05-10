Recall da Ypê- A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de determinar o recolhimento e a suspensão da comercialização de produtos da marca Ypê gerou dúvidas entre consumidores sobre quais itens realmente apresentam risco e o que deve ser feito por quem possui produtos da marca em casa. A medida envolve detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, na unidade de Amparo (SP), desde que pertençam aos lotes com numeração final 1.

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Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após inspeção sanitária identificar descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação para Produtos Saneantes. A Resolução-RE nº 1.834/2026 determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados. O caso rapidamente levantou dúvidas práticas entre consumidores, especialmente sobre a necessidade de descarte imediato dos produtos.

Para o advogado e especialista em Direito Empresarial e do Consumidor, Professor Fernando Moreira, a principal orientação é evitar generalizações e verificar corretamente o lote do produto antes de qualquer descarte. “A rastreabilidade é a “certidão de nascimento” de cada produto que sai da fábrica. Por meio de sistemas internos, número de lote, data de fabricação, linha de produção, turno, fornecedor de matéria-prima e registros de controle de qualidade, a empresa consegue reconstruir a história daquele produto.

O especialista explica que isso permite identificar problemas específicos sem comprometer toda a linha de produção. “Uma falha industrial nem sempre contamina toda a produção. Muitas vezes, o problema está concentrado em uma etapa específica, em uma linha, em um período de fabricação, em um insumo ou em determinado lote.”

No caso da Ypê, a Anvisa delimitou a medida a produtos específicos, como lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes, todos de lotes com numeração final 1, fabricados pela Química Amparo na unidade de Amparo, em São Paulo. Ou seja, a orientação correta ao consumidor não é “jogue fora tudo que é Ypê”, mas sim: verifique se o produto está na lista e se o lote termina com o número 1.

O advogado afirma que o recolhimento preventivo é uma obrigação legal voltada à proteção da saúde e da segurança do consumidor. “A medida existe para proteger o consumidor antes que o problema vire dano concreto. O Direito do Consumidor trabalha com a lógica da prevenção: se há risco relevante à saúde ou à segurança, o fornecedor deve informar, recolher, substituir, reembolsar ou adotar outra solução adequada.”

Recall da Ypê e o Código do Consumidor

O artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor proíbe a colocação no mercado de produto que o fornecedor sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade. Depois que o produto já entrou no mercado, a Portaria MJSP nº 618/2019 disciplina a campanha de chamamento, o chamado recall, para comunicação da nocividade ou periculosidade de produtos e serviços.

Segundo Moreira, a decisão da Anvisa teve origem em falhas identificadas durante inspeção sanitária. “No caso Ypê, a Resolução-RE nº 1.834/2026 determinou recolhimento e suspensão de fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados. A motivação oficial foi o descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação para Produtos Saneantes, detectado em inspeção sanitária.”

O especialista reforça que consumidores que tenham produtos dos lotes afetados devem interromper o uso imediatamente e procurar orientação da fabricante. “Se o consumidor tiver em casa um dos produtos listados pela Anvisa, como lava-louças, sabão líquido para roupas ou desinfetante, deve primeiro verificar o número do lote. Segundo a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1 estão afetados.”

“A orientação prática é: (i) suspenda o uso imediatamente; (ii) preserve a embalagem; (iii) não jogue fora sem orientação; (iv) entre em contato com o SAC da Ypê; (v) se houver irritação, alergia, infecção, mal-estar ou qualquer reação após o uso, procure atendimento médico e guarde todos os documentos; e, (vi) se encontrar o produto ainda sendo vendido, denuncie ao Procon ou à vigilância sanitária local, porque a medida da Anvisa também suspendeu a comercialização e distribuição dos lotes afetados.”

O risco sanitário, acordo com o advogado, já é suficiente para justificar medidas preventivas imediatas, embora eventuais indenizações dependam da comprovação de prejuízos concretos. “ No Brasil, a responsabilidade do fabricante por defeito do produto é objetiva. Isso significa que, em caso de dano, o consumidor não precisa provar culpa da empresa. Ele precisa demonstrar o defeito, o dano e a relação entre o produto e o prejuízo sofrido.”Já a indenização individual depende de prova do prejuízo: por exemplo, reação alérgica, irritação, infecção, dano a roupas, despesas médicas ou outro dano concreto ligado ao produto.

Para Moreira, o caso reforça a importância da informação correta ao consumidor e da atuação preventiva das empresas diante de possíveis falhas industriais. “O consumidor não precisa entrar em pânico, apenas agir corretamente: verificar o lote, suspender o uso, guardar a embalagem e procurar o SAC. Recall não é favor da empresa. É dever legal de proteção à saúde e à segurança do consumidor.”

Fonte: Professor Fernando Moreira é advogado, especialista em Direito Empresarial e doutor em Engenharia de Produção com ênfase em Governança e Compliance, mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da USP e especializado em Direito Público pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus. Professor da Fundação Getúlio Vargas – FGV. Especialista em direito do consumidor.

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