Alunos do 8º ano da EE Profª Maria Lúcia Padovani participam do Câmara Jovem

Leia + sobre política regional

Cerca de setenta alunos do 8º ano da Escola Estadual Profª Maria Lúcia Padovani de Oliveira, do bairro Chácara Letônia, simularam uma sessão simulada no papel de vereadores por um dia no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Os estudantes debateram questões enfrentadas no dia a dia e proposituras desenvolvidas nas escolas, durante a participação no projeto Câmara Jovem.

A sessão simulada foi a última etapa do programa. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Miguel Soff Telis (presidente), Grazielle Barbosa Maia (primeira secretária) e Pablo de Godoy Júnior (segunda secretária). Foram discutidos um projeto de lei, um requerimento e quatro indicações.

Durante o uso da palavra o vereador Gutão do Lanche (Agir) comentou os desafios do vereador. “Essa é uma posição muito difícil. Ser vereador exige muita responsabilidade, aproveitem a oportunidade para compreender as atribuições do vereador e a importância da participação dos cidadãos na política”, comentou.

A vereadora Professora Juliana (PT) destacou o papel dos jovens nas transformações sociais. “A Câmara é um espaço do povo, a participação de vocês é muito bem-vinda. Precisamos ocupar os espaços com as minorias que são excluídas politicamente, esse projeto é essencial para que vocês despertem a leitura crítica da cidade ao seu redor”, concluiu.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– O projeto de lei de autoria dos vereadores Ana Marques e Isabelli Penteado que estabelece o programa de Ampliação de Rede de Postos de Saúde no município, foi aprovado por unanimidade.

– O requerimento de autoria do vereador Guilherme de Arauja Marques pedindo informações sobre o tratamento de água e esgoto no município foi aprovado por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Pedro Henrique Ramos sugerindo a ampliação dos trajetos de ônibus municipais em bairros de difícil acesso, foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria da vereadora Lívia Oliveira da Silva, solicitando melhorias na pavimentação do bairro Monte Verde, foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria da vereadora Isabelly Oliveira pedindo a realização de uma operação tapa-buracos nas ruas da cidade de Americana, foi aprovada por unanimidade.

A indicação de autoria da vereadora Beatriz Borba, solicitando a criação de espaços de lazer e projetos comunitários no bairro Praia dos Namorados, foi rejeitada por doze votos contrários e cinco favoráveis.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP