Amador de Nova Odessa promete disputas acirradas no final de semana

O Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023 de Nova Odessa segue com disputas acirradas e grandes partidas em todas as divisões. Na terceira rodada, no fim de semana, por exemplo, teve o clássico entre AA Matsubara e UVA. Numa partida bem disputada, o time do Unidos Vila Azenha acabou levando a melhor diante do adversário, e agora divide a liderança da 1ª Divisão com 9 pontos ao lado do EC Real.

Pela 2ª Divisão, o Guarapari FC lidera com 9 pontos. Já a liderança da 3ª Divisão está embolada – e os times Império FC, EC Real B e Desportivo Déli FC – estão empatados com 7 pontos cada.

Os jogos são sempre nos finais de semana, em vários campos municipais, e são boa oportunidade para a torcida prestigiar os times. A 4ª rodada prevê mais disputas neste sábado (07/10) e domingo (08/10).

No sabado, no Estádio Municpal Natal Gazzetta, o EC Juventude encara o EC Vila Nova às 15h; o EC Real joga contra o EC Triunfo às 16h45; e, no desafio das 18h30, se enfrentam São Francisco x AA Matsubara. Já no Campo da Vila Azenha, o América FC enfrenta o Hur Marajoara às 13h45, e Planalto FC x UVA jogam às 15h30.

A bola também vai rolar no domingo. Pela 2ª Divisão, no “Campo do Progresso”, jogam FC Inter Alagoano x Maranhão EC, às 8h, e Guarapari FC x Unidos Santa Rosa, às 10h. No Campo da Vila Azenha, o Cantareira FC recebe o Klavin FC, às 8h, e o Bigas FC encara o São Manoel FC, às 10h.

Pela 3ª Divisão, no Campo do São Jorge, Vitória FC x Meninos do São Jorge (MSJ) jogam às 8h, e Hur Sports Marajoara x EC União Santa Luiza se enfrentam às 10h. No Campo do Guarapari, os confrontos ficam entre Juventus x Redbull (8h) e EC Real B x Império FC (10h). No Campo do São Manoel, o confronto é entre Ibis Network x Inter Novaodessense (8h) eAjax x D Carvalho FC (10h). No Campo do Triunfo, Grêmio Prudente encara o Desportivo Deli FC (8h) e Ypê Madri FC x Cardel FC (10h). Para fechar a rodada do fim de semana, o Atlético Alvorada B recebe o Lottus às 10h, no Campo do Matsubara.

Ao todo, o Campeonato Amador conta com aproximadamente 900 atletas, além das comissões técnicas. A novidade deste ano fica por conta da premiação com bolas para todas as equipes. As informações, como classificação, artilharia, entre outros, podem ser conferidas sempre após cada rodada no aplicativo Copa Fácil.

Os artilheiros da competição são: Bruno Cesar do AA Matsubara (1ª Divisão), com 4 gols; Israel Carvalho, do Unidos Santa Rosa (2ª Divisão), com 5 gols; e Cleiton Queiroz (Hur Sports Marajoara) e Marivaldo Brune (Império FC) empatados com 5 gols cada na 3ª Divisão.

