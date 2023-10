A Prefeitura de Americana, dá sequência à instalação de iluminação de LED

Por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a ação acontece nas vias públicas do Jardim Ipiranga.

Mais notícias da cidade e região

“Estamos na reta final do trabalho na última região residencial, restando apenas o Loteamento Industrial Salto Grande, para que Americana atinja 100% de iluminação de LED nas vias públicas”, afirma o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Até o fim de 2023, a Prefeitura de Americana terá investido R$ 20.420.836,72, substituindo 12 mil pontos com lâmpadas de LED, cobrindo 100% das vias públicas com a tecnologia.

Ação ambiental envolve 200 alunos do Colégio Anglo Cezanne

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana, em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Urbano, desenvolveu uma ação educativa junto aos alunos do Colégio Anglo Cezanne, no Frezzarim, na quarta-feira (4). O projeto “Eu cuido do meu bairro” aborda o descarte correto de resíduos e a prevenção de queimadas.

Os alunos receberam orientações sobre a utilização dos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de resíduos). O objetivo é promover a educação ambiental junto aos alunos para que eles possam levar as informações para as famílias e comunidade.

A Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Unidade de Limpeza Pública, mapeou os pontos que possuem mais descartes irregulares no bairro. “No entorno do PEV da Praça Marcílio Frezzarim foi detectada uma grande quantidade de descarte irregular, por isso as ações do projeto começaram no bairro”, afirma a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

As ações educativas tiveram início na EMEI Tangará, em parceria com a Secretaria de Educação, com uma caminhada de conscientização até a Praça Marcílio Frezzarim, onde foram afixadas faixas informativas sobre o descarte de materiais. Outros locais do bairro receberam mensagens alertando sobre o descarte irregular e a prática de queimadas.

Também contaram com o projeto o Colégio Brasil Canadá, a escola infantil Cezaninho e o Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva (Cijop), além do Cezzane.

“As ações de conscientização serão estendidas para outros bairros também para que os espaços públicos da cidade sejam preservados para o lazer e bem-estar da população”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP