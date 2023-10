Grupo organiza “Marcha pela Vida” neste sábado

Um grupo de jovens está organizando uma caminhada contra a descriminalização do aborto. Chamada ‘Marcha pela Vida”, o ato acontece neste sábado, com concentração às 8h30 e saída às 9h.

O ponto de encontro será na praça em frente a Paróquia São João Bosco, na Rua Tuiuti, 1142, Vila Santa Catarina.

O grupo de jovens, aproximadamente 8 pessoas, são participantes de várias paróquias da cidade.

