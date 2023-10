Curso de Direito da FAM é o que mais aprova no Exame de Ordem

Como tradicionalmente acontece todos os anos, a FAM – Faculdade de Americana tem alunos do curso de Direito aprovados no 38º Exame da Ordem. O Exame da Ordem é o último degrau para o exercício regular do direito de advogar. A prova foi realizada nos meses de julho e setembro deste ano. O resultado foi divulgado ontem, dia 4.

“A FAM mantém a tradição de aprovação maciça no Exame da Ordem. A aprovação no Exame é uma conquista ímpar, e a FAM proporcional o suporte necessário para que os alunos e ex-alunos obtenham a aprovação”, comemorou o coordenador do curso de Direito FAM, Waldomiro Rizato.

No ano passado, por exemplo, o índice de aprovação na FAM foi de 33%, o melhor entre as Instituições de Ensino Superior da região.

“A sensação de ser aprovada no exame da ordem é de muita felicidade, mas principalmente de missão cumprida. E quem fez parte dessa aprovação é, sem dúvidas, a FAM, que é sempre muito acolhedora e nos dá todo o suporte necessário! Hoje meus planos são fazer uma pós-graduação e me aprimorar no exercício da advocacia.” Disse, Rafaela Daniel, aluna do 10º semestre do curso de direito FAM e aprovada no exame.

LEIA TAMBÉM: Loja de móveis reverte 2% das vendas para o Instituto Rosa do Bem

O curso de Direito da Faculdade de Americana é um dos mais procurados por quem busca trabalhar nesta área. Lançado em 2007, atualmente são 400 alunos divididos em todos os semestres. Além, de professores atuantes no mercado de trabalho, a Faculdade de Americana conta com uma grande estrutura em sala de aulas e tribunal de júri para os alunos.

“Buscamos sempre oferecer as melhores experiências para nossos alunos. No curso de direito não é diferente. Parabenizamos todos os aprovados no Exame da Ordem. Uma felicidade para todos nós da FAM”, disse o diretor geral FAM, Gustavo Azzolini.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP