Procon orienta consumidores sobre compras para o Dia das Crianças

O Procon de Americana separou algumas dicas para esse período do ano que cresce o movimento nas lojas para a compra de presentes para o Dia das Crianças. Alguns cuidados são necessários e devem ser seguidos pelo consumidor, principalmente para não levar para casa um produto errado, com defeito ou mesmo que cause algum transtorno ou problema de saúde para a criança.

Acompanhe as dicas do Procon de Americana:

– Ao realizar compras on-line, consultar o prazo de entrega para que o produto não chegue, eventualmente, após a data comemorativa;

– Leve em conta a idade, o interesse e a habilidade da criança;

– Prefira brinquedos educativos, que favoreçam a coordenação motora, a inteligência, a afetividade, a criatividade e a socialização;

– O produto deve conter informações claras em língua portuguesa com relação à qualidade, quantidade, origem, composição, preço e garantia;

– A identificação do fabricante deve constar na embalagem, bem como instruções de uso e de montagem, além de eventuais riscos às crianças;

– Verifique se há o selo de certificação do Inmetro;

– Apesar do preço mais baixo, evite comprar de vendedores ambulantes, cujos produtos não possuem o selo de certificação;

– No caso de defeito ou problemas, observada a garantia legal de 90 dias, o fornecedor tem até 30 dias para reparar e entregar o produto em perfeitas condições de uso. Se o problema não for resolvido nesse prazo, o consumidor poderá escolher entre a troca do produto, o abatimento no preço ou a devolução do dinheiro. Por isso, é muito importante que se exija a nota fiscal no ato da compra.

Em caso de dúvida, procure o Procon Americana, que fica na Avenida Brasil, nº 85, Centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O telefone de contato é o 151.

