Segue afunilando o Campeonato Municipal de Futebol Amador

2023 de Nova Odessa. Neste domingo (12/11), por exemplo, têm partidas válidas pelas semifinais da 2ª Divisão, jogos de ida, e quartas de final da 3ª Divisão. As semifinais da 2ª Divisão acontecerão às 8h. No Campo do Progresso se enfrentam São Manoel FC x Maranhão FC, e no Campo da Vila Azenha jogam Guarapari FC x Klavin FC.

Ainda no domingão, pela 3ª Divisão, oito times entram em campo pelas quartas de final da competição. O Lottus FC fará a primeira partida contra o Meninos do São Jorge. O jogo será às 8h no Campo do Guarapari. A equipe do Lottus FC empatou em 0x0 com o Inter Novaodessense no jogo da oitava, mas como tinha melhor campanha jogou pelo empate. Já o Meninos São Jorge derrotou o Hur Sports Marajoara por 3×1.

O EC Real B venceu o Vitória FC por 4×0 e fará outro jogo das quartas contra o Desportivo Déli FC, que derrotou o Ajax por 3×1. A partida será às 10h, no Campo do Progresso. A equipe do Juventus eliminou o Grêmio Prudente por 2×1 e fará outro jogo das quartas contra o império FC, que garantiu a vaga ao derrotar o Ibis Network por 2×0. A partida poderá ser conferida as 10h no Campo do Guarapari.

E fechando as quartas de final, às 10h no Campo da Vila Azenha, tem Redbull (que derrotou o EC Unidos Santa Luiza por 10×0) x Cardel FC (que avançou à próxima fase ao vencer o Atlético Alvorada B por 1×0).

“Convidamos a população a prestigiar os jogos das semifinais da 2ª Divisão e quartas de final da 3ª Divisão do Campeonato Municipal Amador de Nova Odessa, com partidas neste domingão”, disse o secretário municipal de Esportes e Lazer, Renan Reis.

Lembrando que as informações do Campeonato Municipal Amador 2023 de Nova Odessa como classificação, gols, cartões, artilharia, entre outros, podem ser conferidas sempre após cada rodada no aplicativo Copa Fácil.

“Está muito bacana o Amadorzão, nas três divisões, com jogadas espetaculares e muitos gols. Reforço o convite do Renan [secretário], para que as torcidas compareçam para torcer pelos times que disputam as semifinais da 2ª Divisão e as quartas de final da 3ª Divisão”, diz José Henrique de Carvalho, o adjunto da pasta.