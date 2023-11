Michelle Bolsonaro manda indireta pra Janja e diz

que tem ‘vocação para o trabalho’, enquanto outras pessoas teriam apenas para ‘viajar’.

Alguém sabe dizer pra que tipo de trabalho a Michelle tem vocação?

Como as mulheres podem fazer um bom networking?

Quem você conhece e poderia indicar seu trabalho? E o trabalho de quem você indicaria? Construir conexões e relacionamentos é algo de extrema importância para mulheres que querem ampliar sua vida profissional e pessoal e conseguir novas oportunidades. É o chamado “networking”. Mas como começar?

De acordo com Carla Martins, vice-presidente do SERAC, hub de soluções corporativas, sendo referência nas áreas contábil, jurídica e de tecnologia, realizar um bom networking é fundamental para construir uma rede sólida, que possibilite acesso diversificado a conhecimentos, experiências e recursos. “É uma oportunidade de aprender, ensinar, colaborar e encontrar novas oportunidades”, ressalta.

Segundo Carla, algumas dicas podem ajudar as mulheres que estão em um evento e querem fazer networking. A primeira é escolher um visual adequado que eleve a autoconfiança. “Depois se identifique adequadamente e cumprimente todo mundo, inclusive quem você nunca viu na vida. Quanto mais gente conhecer, melhor!”, sugere.

O próximo passo, segundo a executiva, é manter as conversas “olho no olho” e manter uma escuta ativa, pois é assim que acontecem as verdadeiras conexões. “E o celular precisa estar sempre na mão, pois é assim que você pega os contatos e expõe a sua marca”, avisa.

Finalmente, a vice-presidente do SERAC explica que curtir o evento é fundamental. “Procure aproveitar ao máximo as dinâmicas, as pessoas que estão com você e todos os aprendizados. Impacte positivamente a vida das pessoas e você verá que os resultados virão”, avalia.

Para Carla, realizar um bom networking vai além do aspecto profissional. “Você pode construir amizades duradouras, ampliar seu senso de comunidade e ter apoio para troca de ideias em momentos desafiadores. Lembre-se sempre que cada evento é uma ótima oportunidade para fortalecer o networking”, conclui.

Sobre Carla Martins:

É vice-presidente do SERAC, especialista em pessoas e processos, comandando a alta liderança da organização de quase 300 colaboradores. Acredita que a liderança estratégica é a grande propulsora do crescimento das organizações e por isso é mentora e palestrante de gestão de times de alta performance e criadora do Método 4RS de RH. Carla é contabilista formada em Marketing pela ESPM e pós-graduada em Big Data e Marketing. @soucarlamartins

