O Palmeiras venceu o Inter de Porto Alegre

na noite deste sábado em Barueri e agora lidera o Campeonato Brasileiro.

O Botafogo liderava o torneio deste a 3a rodade e agora o Verdão agora soma 62 pontos contra 59 dos cariocas, que tem 3 jogos a menos. Este domingo Bota e Bragantino se encaram em São Paulo.

Endrick liderou o Palmeiras e marcou o segundo gol da partida.

Outro rival do Verdão, o Flamengo não conseguiu superar o campeão da Libertadores Fluminense. O clássico carioca ficou no 1 a 1.

