A Ambev apresenta uma nova forma de apreciar a Stella Pure Gold, sua cerveja premium sem glúten e com menos calorias, que agora também pode ser encontrada em garrafa 600 ml. Criada no Brasil, a cerveja combina todo o sabor da marca Stella Artois com menos calorias e fórmula sem glúten, e agora ganha um formato pensado para momentos compartilhados, reforçando sua presença no segmento premium.

A nova embalagem traduz a proposta da marca de transformar encontros em experiências únicas. Com a chegada da Stella Pure Gold 600 ml, a marca convida os consumidores a compartilharem ocasiões de celebração, elevando o ritual de servir e apreciar uma cerveja especial à mesa.

Pure Gold em em Minas

O lançamento começou em Minas Gerais e chega aos demais estados nas próximas semanas.

A novidade também acompanha um movimento crescente do consumidor brasileiro em busca de um estilo de vida mais equilibrado.

Em 2025, o portfólio de “escolhas equilibradas” da Ambev — que reúne cervejas zero álcool, com menos calorias e sem glúten — registrou crescimento de 67% em relação ao ano anterior. Entre os destaques está a Stella Pure Gold, que cresceu 150% no período, reforçando a estratégia da companhia de ampliar o portfólio dentro do segmento premium.

“Com Stella Pure Gold 600 ml queremos criar novas ocasiões de consumo e equilíbrio, para que mais consumidores compartilhem juntos uma boa cerveja sem abrir mão da sofisticação e do sabor característico de Stella Artois. Fomos pioneiros no segmento de cervejas sem glúten no Brasil, e agora damos mais um passo para continuar desenvolvendo a categoria no mercado nacional”, afirma Camila Fischmann, diretora da marca no Brasil.

