Raí propõe PL de modernização de Sumaré pelo Sistema Cidade Inteligente

Proposta de autoria do vereador Rai do Paraíso busca usar tecnologia para agilizar agendamentos na saúde e reduzir custos da Prefeitura

A Câmara Municipal de Sumaré analisa, na 6° sessão ordinária do ano, nesta terça-feira (10), o Projeto de Lei nº 6/2026, de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que dispõe sobre o “Sistema Cidade Inteligente”. A reunião está agendada para ter início às 10h, com transmissão em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube (youtube.com/camarasumare).

A proposta é usar tecnologia para melhorar a gestão dos recursos municipais e os serviços entregues aos moradores, integrando áreas como segurança, trânsito e saúde para que a troca de informações ocorra em tempo real.

O projeto sugere também a ampliação dos serviços públicos online e implantação de ferramentas de participação popular, como aplicativos e plataformas digitais. Na área da saúde, o vereador propõe um sistema integrado para o agendamento de consultas e exames pela internet, além do desenvolvimento de um aplicativo que informe em tempo real a disponibilidade de medicamentos nas unidades de saúde municipais.

De acordo com a justificativa do autor, a iniciativa busca adotar tecnologias que reduzam o impacto ambiental e os custos da Prefeitura com energia, transporte e gestão de resíduos. Caso a proposta seja aprovada, a Prefeitura terá 90 dias para regulamentar a lei.

Ordem do Dia

Além deste, outros dois projetos deverão ser votados durante a sessão ordinária. De autoria de Wellington Souza (PT), o PL nº 18/2025, que dispõe sobre o fornecimento obrigatório e gratuito de água potável em Eventos Artísticos, Shows e Festivais de Música no município de Sumaré e dá outras providências. E o PL nº 502/2025, de autoria de Joel Cardoso (PSD), que fica denominada de “Constantino Parmeggiani” a atual Rua 08 do Residencial Santa Joana.

