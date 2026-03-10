Nova Odessa lança “Nora”, a atendente virtual que tira dúvidas do IPTU
Iniciativa inédita garante transparência e permite que o cidadão consulte, em tempo real, as atualizações cadastrais de seu imóvel; trabalho de georreferenciamento atualizou imóveis
A Prefeitura de Nova Odessa acaba de lançar a “Nora”, a nova atendente virtual do município que estreia com a missão de esclarecer as dúvidas da população sobre o IPTU 2026. A partir de agora, no site Prefeitura de Nova Odessa, os munícipes encontrarão no topo da página um banner que dá acesso a um vídeo de apresentação da Nora e a um chat interativo. Nele, é possível conversar diretamente com a assistente por mensagem de texto e obter informações personalizadas.
A principal funcionalidade da Nora neste primeiro momento é mostrar como foi calculado o IPTU 2026. “O IPTU 2026 não sofreu aumento. O valor venal do imóvel é o mesmo. A prefeitura apenas corrigiu a inflação”, destaca a assistente virtual no vídeo de lançamento.
Georreferenciamento
Nora também informa que a Prefeitura concluiu um trabalho de georreferenciamento urbano. A iniciativa identificou imóveis que, ao longo dos anos, tiveram acréscimos na área construída sem a devida comunicação ao setor de tributação do município. Para esses casos, haverá a atualização do cadastro imobiliário, o que pode refletir no valor final do tributo.
A nova ferramenta permite que o contribuinte digite seu CPF ou CNPJ e a inscrição do imóvel para entender exatamente o que mudou no seu carnê, caso ele tenha sido um dos imóveis com atualização cadastral.
A assistente ainda explica que a atualização cadastral georreferenciada atende a uma determinação da legislação federal inserida no contexto da Reforma Tributária. “Este trabalho, além de obrigatório, corrige erros de cadastros, atualiza os imóveis, gera justiça social e regulariza a vida das famílias e o seu bem mais precioso, que é a casa própria”, afirma Nora.
A Administração Municipal afirma que a criação da Nora reforça o compromisso com uma cidade mais eficiente e conectada. A ferramenta está disponível 24 horas no site da Prefeitura e garante que cada contribuinte possa verificar, questionar e compreender a composição do seu tributo. “É nossa cidade eficiente, transparente e digital”, conclui a atendente virtual, convidando todos a conferirem a novidade.
Carnês
A distribuição dos carnês do IPTU 2026 em Nova Odessa começou em 24 de fevereiro, pelos Correios, com versão eletrônica disponível no site da Prefeitura. Neste ano, os boletos trazem, além do código de barras, QR Code para pagamento via Pix. A primeira parcela ou cota única vence em 31 de março, com 10% de desconto para pagamento à vista. O tributo pode ser parcelado em até 10 vezes. O reajuste foi de 4,46%, correspondente à inflação anual (IPCA). O carnê também inclui a TARSU (Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos), destinada à coleta de lixo.
Cota única e primeira parcela do IPTU 2026 vencem nesta terça-feira (10), em Hortolândia
Segunda via do documento está disponível de maneira online no site da Prefeitura , pesquisando por Segunda Via do Carnê de IPTU (Exercício Atual)
Se você mora em Hortolândia, atenção a esta mensagem da Prefeitura. O pagamento da cota única e ou da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026 vencerá nesta terça-feira (10/03).
O lembrete da Secretaria de Finanças é importante, porque o contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá desconto de 5%, caso o imóvel não tenha débito anterior, até 31/12/2025. No caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela é 10/03 e as demais no dia 10 de cada mês subsequente.
Atualmente, a cidade conta com aproximadamente 94 mil contribuintes. De acordo com a Secretaria de Finanças, a expectativa de arrecadação gira em torno de R$ 137 milhões, relativamente ao IPTU, e de R$ 23 milhões, com relação à TMRS (Tarifa de Manejo de Resíduos Sólidos).
Ainda segundo a Secretaria de Finanças, relatório enviado à Prefeitura pelos Correios mostra que todos os 91.900 talões impressos já foram entregues na casa dos contribuintes, até a última sexta-feira (06/03). Além disso, o contribuinte pode baixar o boleto em formato digital. É que a Administração Municipal enviou o carnê, por e-mail, para os optantes pelo IPTU Digital, no dia 27 de janeiro, e disponibilizou a 2ª via do documento no site desde o dia 19 de janeiro.
Refis 2025
Contribuintes com débitos em atraso até 31/12/2025 ainda podem regularizar a situação junto à Prefeitura, aderindo ao Refis 2025 (Programa de Recuperação Fiscal), prorrogado até o dia 31 de março. O atendimento presencial para o esclarecimento de dúvidas deve ser marcado de maneira online neste link.
Dúvidas sobre o IPTU também podem ser esclarecidas, presencialmente, de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Praça de Atendimento do Novo Paço. O Palácio dos Migrantes “Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini” está localizado na rua Professor Celina Franceschini Bueno, nº 100, no Jd. Metropolitan.
Desenvolvimento de Hortolândia
O IPTU arrecadado na cidade é utilizado para cuidar e contribuir com o desenvolvimento inteligente e sustentável de Hortolândia em diversas frentes, como manutenção e construção de unidades de ensino e saúde, conservação de ruas, avenidas e áreas públicas de lazer, esportivas e demais ações que fazem a diferença no cotidiano da população.
