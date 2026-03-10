Nova Odessa lança “Nora”, a atendente virtual que tira dúvidas do IPTU

Iniciativa inédita garante transparência e permite que o cidadão consulte, em tempo real, as atualizações cadastrais de seu imóvel; trabalho de georreferenciamento atualizou imóveis

A Prefeitura de Nova Odessa acaba de lançar a “Nora”, a nova atendente virtual do município que estreia com a missão de esclarecer as dúvidas da população sobre o IPTU 2026. A partir de agora, no site Prefeitura de Nova Odessa, os munícipes encontrarão no topo da página um banner que dá acesso a um vídeo de apresentação da Nora e a um chat interativo. Nele, é possível conversar diretamente com a assistente por mensagem de texto e obter informações personalizadas.

A principal funcionalidade da Nora neste primeiro momento é mostrar como foi calculado o IPTU 2026. “O IPTU 2026 não sofreu aumento. O valor venal do imóvel é o mesmo. A prefeitura apenas corrigiu a inflação”, destaca a assistente virtual no vídeo de lançamento.

Georreferenciamento

Nora também informa que a Prefeitura concluiu um trabalho de georreferenciamento urbano. A iniciativa identificou imóveis que, ao longo dos anos, tiveram acréscimos na área construída sem a devida comunicação ao setor de tributação do município. Para esses casos, haverá a atualização do cadastro imobiliário, o que pode refletir no valor final do tributo.

A nova ferramenta permite que o contribuinte digite seu CPF ou CNPJ e a inscrição do imóvel para entender exatamente o que mudou no seu carnê, caso ele tenha sido um dos imóveis com atualização cadastral.

A assistente ainda explica que a atualização cadastral georreferenciada atende a uma determinação da legislação federal inserida no contexto da Reforma Tributária. “Este trabalho, além de obrigatório, corrige erros de cadastros, atualiza os imóveis, gera justiça social e regulariza a vida das famílias e o seu bem mais precioso, que é a casa própria”, afirma Nora.

A Administração Municipal afirma que a criação da Nora reforça o compromisso com uma cidade mais eficiente e conectada. A ferramenta está disponível 24 horas no site da Prefeitura e garante que cada contribuinte possa verificar, questionar e compreender a composição do seu tributo. “É nossa cidade eficiente, transparente e digital”, conclui a atendente virtual, convidando todos a conferirem a novidade.

Carnês

A distribuição dos carnês do IPTU 2026 em Nova Odessa começou em 24 de fevereiro, pelos Correios, com versão eletrônica disponível no site da Prefeitura. Neste ano, os boletos trazem, além do código de barras, QR Code para pagamento via Pix. A primeira parcela ou cota única vence em 31 de março, com 10% de desconto para pagamento à vista. O tributo pode ser parcelado em até 10 vezes. O reajuste foi de 4,46%, correspondente à inflação anual (IPCA). O carnê também inclui a TARSU (Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos), destinada à coleta de lixo.