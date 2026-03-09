Sumaré: Av. Fuad Assef Maluf, região do Picerno, ganha novo semáforo

A Prefeitura de Sumaré realizou na quinta-feira (5) a manutenção do semáforo na Avenida Fuad Assef Maluf, na proximidade da EM Neusa de Souza Campos, região do Picerno. O objetivo é ampliar a segurança no tráfego na principal avenida do bairro.

Além disso, a via também recebe reforço na sinalização de trânsito. São reforçadas as faixas de pedestres, linhas contínuas e pontilhadas, pintura de lombadas, estacionamento exclusivo para deficientes e idosos, sinais de “pare” e de aviso “escolar”. Também são fixadas as placas indicativas do tráfego e realizada a manutenção de balizadores, prismas e tachões.

“Revitalizamos a Avenida Fuad Assef Maluf, via de grande movimentação e deslocamento na região do Picerno. Realizamos a manutenção do semáforo e reforçamos toda a sinalização da via, oferecendo um trânsito adequado, seguro e com mais fluidez”, explicou o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim.

Além das manutenções periódicas e fiscalização dos equipamentos, a Prefeitura realiza a instalação dos semáforos digitais de alta tecnologia na região central da cidade. Os novos conjuntos semafóricos contam com iluminação em LED e sistema de contagem regressiva, recursos que proporcionam maior visibilidade, segurança e precisão tanto para motoristas quanto para pedestres.

A instalação é feita em etapas: o início dos trabalhos acontece no centro da cidade, com um investimento de cerca de R$ 800 mil. Posteriormente, o serviço será realizado nas demais regiões da cidade. A previsão é que o investimento total seja de R$ 7 milhões.

A iniciativa integra o programa de modernização da mobilidade urbana e tem como objetivo aprimorar a infraestrutura de trânsito em áreas de grande fluxo. A atualização busca melhorar a organização do tráfego, reduzir riscos de acidentes e facilitar a travessia em regiões movimentadas.

