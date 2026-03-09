O escritório de advocacia Barci de Moraes divulgou um comunicado informando que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF).

O escritório é de Viviane Barci, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo a nota, o contrato com o Master vigorou entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 para consultoria e atuação jurídica.

O serviço foi prestado por uma equipe de 15 advogados. Entre os serviços, estão quase 80 reuniões presenciais com a superintendência e a gerência de Compliance e 13 com a presidência da instituição.

No período, foram produzidos 36 pareceres e relatórios de consultoria que envolviam política de relacionamento com o poder público, de contrato com concorrentes e de conflito de interesses, entre outras áreas. São relatórios exigidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) com base na Lei Anticorrupção.

Celular de Vorcaro e Viviane Barci

O comunicado de Viviane Barci veio depois do vazamento de supostas mensagens no celular de Vorcaro. O ministro André Mendonça, relator do caso, autorizou a abertura de inquérito para investigar esses vazamentos, que ocorreram depois do compartilhamento dos dados com a CPI Mista do INSS. Segundo o ministro, o alvo do inquérito serão as autoridades que têm o dever de zelar pelo sigilo dos dados.

E, no último dia 6, o ministro Alexandre de Moraes divulgou comunicado em que negou ter mantido conversas com Vorcaro, em 17 de novembro do ano passado, dia em que o banqueiro foi preso em São Paulo e depois, solto. Seria uma troca de mensagens que teria sido divulgada. Segundo a nota, as mensagens não foram destinadas a Moraes, mas a outros contatos que constam na agenda de Vorcaro.

Na semana passada, o banqueiro foi preso novamente. Ele está na penitenciária Federal de Brasília, de segurança máxima. Na sexta-feira, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a prisão preventiva dele.

