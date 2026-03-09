Americana foi escolhida para receber, nos dias 1º e 2 de agosto, uma edição do Revelando SP, o maior festival de cultura tradicional e economia criativa do Estado de São Paulo. O evento será realizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL) e terá sua programação integrada às comemorações dos 151 anos de Americana.

O Revelando SP é uma celebração da cultura tradicional brasileira, reunindo música, dança, artesanato, culinária regional e performances culturais. Em mais de três décadas de existência, o festival já realizou mais de 60 edições em diferentes municípios, sempre com foco em promover a diversidade cultural paulista e a economia criativa.

A programação completa, incluindo shows e atrações artísticas, será divulgada em breve em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Para o prefeito Chico Sardelli, a escolha de Americana para sediar o Revelando SP reforça a importância da cidade no cenário cultural do estado.

“Agradecemos ao governador Tarcísio de Freitas e à secretária Marília Marton por incluírem Americana no rol de cidades que recebem esse evento tão tradicional, que celebra as nossas tradições brasileiras. Estamos muito felizes em abrir o mês do aniversário da nossa cidade com um evento dessa magnitude, que certamente vai envolver toda a população”, destacou o prefeito.

O secretário de Cultura de Americana, Vinícius Ghizini, também comemorou a confirmação do evento.

“A chegada do Revelando SP é mais um importante marco no fortalecimento do calendário cultural de Americana. A cidade tem avançado de forma significativa em sua programação de eventos, com parcerias importantes com o Governo do Estado e com a APAA, a Associação Paulista dos Amigos da Arte. Agora, recebemos com muito orgulho esse anúncio que integra ainda mais o nosso calendário, que já é robusto e diversificado”, disse.

A realização do Revelando SP é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da APAA – Associação Paulista dos Amigos da Arte, e conta com o apoio da Prefeitura de Americana.

