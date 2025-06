Ameaçou a enteada, foi em cana e teve convulsão

Um homem que ameaçou a enteada e outros familiares acabou detido pela Guarda Municipal em Santa Bárbara neste feriado. A Guarda Municipal foi chamada, levou o rapaz para ser detido, mas ele passou mal e foi parar no hospital.

O caso aconteceu no jardim Laranjeiras, o agressor foi levado ao Hospital e depois ficou à disposição da Justiça. O foi por volta das 16h30 na rua Mogi Mirim.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA: Ameaçou família e enteada

Violencia Doméstica/Ameaça/Descumprimento de Medida Protetiva

DATA: 19/06/2025 HORA: 16:30 LOCAL: Rua Mogi Mirim 730 Jardim Laranjeiras

EQUIPE: 01

🚓VTR 120 Anjo da Guarda da Mulher Gcm Emerson Gcm G. Luiz Gcm Lima

*SÍNTESE: Por determinação do CICOMM, a equipe de Anjo da Guarda da Mulher deslocou-se até a Rua Mogi Mirim, n.º 730, a fim de averiguar possível descumprimento de medida protetiva de urgência (MPU).

No local, foi realizado contato com a enteada do autor e segundo relato dela, se padrasto teria a ameaçado de morte, bem como os outros membros da família e tentado adentrar a residência. Informando que chamaria a polícia evadindo-se em seguida.

De posse das características físicas do suspeito, a equipe iniciou patrulhamento nas imediações, logrando êxito em localizá-lo nas proximidades.

A vítima informou ainda possuir medida protetiva em face do autor. Todavia, após consulta aos sistemas informatizados disponíveis, constatou-se que a referida medida foi revogada judicialmente em abril do corrente ano.

Foi dada voz de prisão ao autor sendo devidamente algemado, nos termos do Decreto Federal n.º 8.858/2016, visando à preservação de sua integridade física e à segurança da equipe.

Foi prestado socorro ao autor que alegou ter estar apresentando sintomas de convulsão e conduzido ao Pronto Socorro Dr Edson Mano.

Após passar por atendimento medico foi apresentado no Plantão Policial para a formalização dos fatos. A vítima acompanhou a apresentação da ocorrência, onde foi registrado o boletim de

natureza: Violência doméstica art.24-A

LEI 11.340.2006

Ameaça art 147 CP

