Americana sobe 22 posições e se torna a 35ª melhor cidade do Brasil

Dos 5.570 municípios do país, apenas 410 conseguiram entrar no ranking e entre eles, Americana ocupa agora a 35ª posição, sendo a 24ª da região Sudeste do país, a 4ª da região de Campinas e a primeira colocada entre todas as cidades vizinhas.

Aliás, entre os munícios com até 250 mil habitantes, Americana ocupa a 8ª posição do país. A cidade também pontuou mais que 20 das 26 capitais, superando Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza e Goiânia por exemplo.

O Ranking de Competitividade dos Municípios divulga todos os anos um panorama com dados técnicos das seguintes áreas: Inovação e Dinamismo Econômico – Educação – Saúde – Sustentabilidade Fiscal – Funcionalismo da Máquina – Telecomunicações – Saneamento – Capital Humano – Segurança – Inserção Econômica – Meio Ambiente.

Dentro de cada tópico, a melhor posição foi a de ‘Acesso à Educação’ onde Americana subiu 5 posições e aparece em 13ª no ranking geral, no entanto, houve uma queda de 7 posições no quesito ‘Qualidade da Educação’, mesmo assim Americana está entre as 22 primeiras.

Mais notícias da cidade e região

No pilar econômico a cidade apresentou declínio, especialmente no ‘Capital Humano’ que avalia a qualificação e média salarial dos trabalhadores. Também houve uma leve piora no tempo necessário para se abrir empresas.

Mas o grande destaque ficou por conta da gestão, onde a cidade teve melhora na avaliação de 9 dos 11 indicadores, como despesa com pessoal, qualidade da gestão fiscal, redução de gastos, queda do endividamento e elevação nos investimentos.

Ao NM Chico comemorou o resultado, “Fico muito feliz em ver Americana voltando a ser destaque regional, avançando em mais um ranking importante de avaliação do desempenho dos municípios. Temos trabalhado com pés no chão, mas sempre buscando melhorias em todas as áreas, e os frutos estão aparecendo. Tivemos bons resultados na saúde, educação, segurança, gestão, saneamento, enfim, áreas importantes para elevar a qualidade de vida da população.”

O tópico de Meio Ambiente subiu algumas posições, mas ainda apresenta uma nota baixa, ocupando o 319° lugar no ranking geral. As melhores notas ficaram para a Educação(13°), Segurança(22°), Saúde(25°) e Saneamento(57°).