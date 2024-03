Americana anuncia mutirão de consultas de especialidades

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou nesta quinta-feira (21) a realização de um mutirão de consultas de especialidades médicas. A ação será realizada em três sábados: 23 de março e 13 e 27 de abril, no Núcleo de Especialidades.

Os atendimentos serão realizados por meio de agendamento prévio. Os pacientes estão sendo chamados pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde para comparecem ao Núcleo na data indicada. As consultas serão realizadas por médicos contratados pelo Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

Para este sábado (23), estão previstas 248 consultas nas áreas de cardiologia (30), cirurgia geral (15), endocrinologia (50), gastroenterologia (38), otorrinolaringologia (25), ortopedia (60) e psiquiatria (30).

“O mutirão tem como finalidade dar vazão à demanda por consultas especializadas e, dessa forma, mais resolutividade aos pacientes. A nossa regulação vem trabalhando sistematicamente para ampliar cada vez mais o acesso às especialidades, seja por meio dos agendamentos semanais como também nos mutirões, aos sábados”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

