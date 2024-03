Novos jogos no casino online PIN UP: 10 melhores Slots

Em procura das Slots mais interessantes: Análise dos novos jogos no PIN UP Brasil

É fantástico que os casinos online modernos nos ofereçam uma gama tão vasta de entretenimento. Para além de novos formatos de jogos tradicionais, as plataformas virtuais oferecem uma grande variedade de novidades provenientes do desenvolvimento de jogos dos melhores criadores. O mais popular Pin up Casino Brasi adiciona continuamente novos jogos à rubrica Slots. Este portal é um dos mais populares e tem muitos clientes fiéis. Porque combina uma grande seleção de jogos com altas probabilidades e os melhores bónus. Encontrámos para si as 5 novidades mais interessantes entre as slots que representam as tendências de jogo para 2024.

“Wealth of Wisdom” é um conto oriental colorido

Criador: O jogo foi criado pela empresa Platipus

Tema: O cenário desta slot alegre é uma festa com atributos asiáticos. A atmosfera do festival oriental está presente tanto no design como no acompanhamento musical.

Mecânica: O campo de jogo é composto por 5 rolos em 3 filas. 25 linhas de jogo.

Símbolos especiais: Símbolos de cartas, lanternas chinesas, fogo de artifício colorido, instrumentos musicais tradicionais. O símbolo do “homem de quimono” é responsável pelos ganhos mais elevados, incluindo o jackpot. Os símbolos de bónus são Wilds (leões verdes), Roaming Wilds (leões azuis) e Scatters (moedas de ouro),

Jackpot: 2500 vezes a aposta do jogador.

Volatilidade: Média-alta 95% RTP

Diversão cómica com “Miner Donkey Trouble”

Criador: As slots são desenvolvidas pela equipa de jogo da Play’n GO

Tema: O desenho divertido deste jogo conta aos visitantes a história do Cavalheiro Astuto, que desceu à mina em busca de pedras preciosas. E o seu companheiro, o burro travesso, não tem grande interesse em ajudar o dono. Os jogadores devem ajudar os infelizes caçadores a reunir uma coleção de pedras caras.

Mecânica: O ecrã do jogo de slot mostra-nos um grande campo de 5 rolos e 7 filas. As pedras caem uma a uma, dando a maior chance possível de ganhar.

Símbolos especiais: Diamant Wild, Golden Nuggets, Miners Pickaxe e Dynamite. Entre os símbolos base da slot encontram-se várias pedras preciosas. A mais bem sucedida é a Gema Vermelha.

Jackpot: Bónus de x10000 da aposta do jogador.

Volatilidade: Média-alta 94,3% RTP

História romântica do jogo com “Cupid”

Criador: O jogo foi publicado pelos criadores do software Endorphina

Tema: O tema encantador desta slot é o amor, os anjos, os céus celestiais da paixão. Esta slot difere favoravelmente de outros tipos de jogos de vídeo no portal PIN UP com o seu formato romântico suave. Ao recolher corações e contar as setas disparadas pelo astuto Cupido, os jogadores têm a oportunidade de receber bónus e prémios altos.

Mecânica: A slot winged é um campo de jogo padrão de cinco rolos colocados em três filas.

Símbolos especiais: O jogo é baseado nas letras da língua eterna – o Latim. Outros símbolos têm um significado especial e o seu aspeto nos carretéis aumenta as hipóteses de ganhar. Entre eles estão os Corações de Cristal, os Anjos, os Anéis de Ouro e as Taças.

Jackpot: Um prémio máximo aumentará a vossa aposta em 500 vezes.

Volatilidade: Alta 96,1% RTP

O exotismo da caça selvagem em “Buffalo Thunderstacks”

Criador: Os criadores desta slot original são as Indústrias Amatic.

Tema: Temos a certeza de que nunca viu um jogo com um motivo tão original. O que dizer da simulação de uma caça ao búfalo selvagem. Predadores selvagens e perigosos lutam pelo direito de apanhar a preciosa presa. Mas só os mais sortudos serão bem sucedidos.

Mecânica: O ecrã de jogo do Buffalo Thunderstacks é bastante simples. É fácil compreender o funcionamento dos 5 carretéis dispostos em 4 filas. Os ganhos estão disponíveis em 40 caminhos de jogo activos.

Símbolos especiais: Base – um conjunto de números e letras. Imagens de animais selvagens: Lobo, Urso, Leoa – símbolos que dão ganhos e bónus. O símbolo mais importante – Bull (Touro) – dá o aumento máximo das apostas.

Jackpot: Preencher completamente a linha com símbolos de Touro dá ao jogador um prémio de 1000 vezes a multiplicação da aposta.

Volatilidade: Alta 96,9% RTP

O mundo despreocupado dos bairros chineses de “Bull in a China Shop”

Criador: Principal fabricante do melhor software de jogo Play’n GO.

Tema: Outra slot popular de tema asiático. Tema do jogo: aldeia tradicional chinesa com caracteres engraçados e sons de desenhos animados. Os campos da slot fazem lembrar as prateleiras de uma loja de velharias de uma senhora simpática, entre as quais se encontra um touro engraçado perdido, que traz boa sorte.

Mecânica: Campo de jogo normal com três ramos de 5 rolos.

Símbolos especiais: Esta slot utiliza os dois naipes de cartas como símbolos básicos. Além de imagens de antiguidades asiáticas, jóias e figuras de ouro e personagens cómicos do jogo.

Jackpot: O prémio máximo que os jogadores da slot recebem é 5800x o valor da aposta base.

Volatilidade: Alta 96,2% RTP