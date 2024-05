Americana aposta em educação antirracista

Antirracista- A Secretaria de Educação de Americana promove

neste mês, duas atividades para gestores e pedagogos focadas na promoção da consciência negra nas escolas da rede. As palestras serão ministradas pelo professor, historiador, pesquisador e escritor Natanael dos Santos e pela professora, escritora, empresária e palestrante Bárbara Carine.

A primeira formação acontece na sexta-feira (10), em parceria com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (UNDIME/SP).

O tema “Trajetória do Africano em Território Brasileiro” será apresentado pelo palestrante Prof. Natanael dos Santos, que desenvolve trabalhos de pesquisa no campo da historiografia africana, em teses de mestrado e doutorado, desde 1983.

No dia 16, é a vez da palestra com Bárbara Carine, autora do livro “Como ser um educador antirracista”. A obra vai nortear as falas da escritora, que também publicou “@Descolonizando_Saberes: Mulheres Negras na Ciência”, finalista do prêmio Jabuti 2021, “História preta das coisas: 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras”, finalista do prêmio Jabuti 2022 e o recém-lançado “Querido estudante negro”.

Carine também é idealizadora, sócia e consultora pedagógica da Escola Afro-brasileira Maria Felipa, primeira escola afro-brasileira do Brasil.

“A temática da consciência negra permeia as relações sociais e está presente no cotidiano de nossas escolas, assim como em toda sociedade brasileira. Definimos estas atividades para o mês de maio, para jogar luz sobre ações afirmativas essenciais para a convivência igualitária e respeitosa”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

