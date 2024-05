A partir desta segunda-feira (6) a Defesa Civil de Americana vai receber doações para serem destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Miletta, serão aceitos alimentos, roupas e itens de higiene pessoal.

As doações devem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, na sede da Defesa Civil, que fica na Avenida Bandeirantes, 2250, ao lado do Corpo de Bombeiros.

LEIA + NOTÍCIAS

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP