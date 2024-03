A Prefeitura de Americana convoca 50 professores, além de

pedagogos, escriturários, inspetor de alunos, monitores escolares, psicólogo, ajudantes geral, engenheiro e farmacêutico aprovados em concurso público, para reforçar os quadros de servidores da Secretaria de Educação e demais pastas. Os profissionais serão convocados por meio de publicação no Diário Oficial deste sábado (9). Também são enviados telegramas com informações da convocação.

O edital convoca aprovados para as funções de professor de creche (11 vagas), professor de Educação Básica 1 – Educação Fundamental (12), professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil (13), pedagogo (3), professor de Educação Básica 2 – Matemática (2), professor de Educação Básica 2 – Artes, professor de Educação Básica 2 – Educação Física (2), professor de Educação Básica 2 – Geografia (2), professor de Educação Básica 2 – História, professor de Educação Básica 2 – Inglês (4), professor de Educação Especial (2), monitor escolar (5), inspetor de alunos, escriturário (2), psicólogo, ajudante geral (2), engenheiro e farmacêutico.

Mais notícias da cidade e região

Os convocados devem se apresentar na sexta-feira (15), às 9h e às 13h30, no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85, Centro. Os horários de cada candidato aprovado estão disponíveis no edital.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a necessidade de recomposição do quadro de servidores para a rede. “A administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi tem qualificado a Educação com investimentos diversos, tanto no reconhecimento dos educadores quanto na infraestrutura de escolas, e a entrada de servidores aprovados por meio de concurso público vai nos permitir atender as crianças e adolescentes com ainda mais carinho e profissionalismo”, explicou.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP